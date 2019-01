Cesare Cremonini ha postato su Instagram una bellissima cover di “Love of My Life” dei Queen

Cesare Cremonini ha dimostrato ancora una volta tutto il suo amore per i Queen realizzando una bellissima cover di “Love of My Life”, brano pubblicato da Freddie Mercury e compagni nel 1975.

Il cantautore bolognese ha postato su Instagram un video in cui canta e suona la canzone dei Queen con il mare sullo sfondo. Più romantico di così non si può!

"La prima canzone dei Queen che ho imparato all’inizio degli anni novanta. Love of my life. Era così passionale, così sospirata. Gli amici a scuola ascoltavano solo i Nirvana. Io mi ero perso dietro e dentro a questa band che offriva champagne al pubblico durante i concerti. Per la gioia di tutti arrivavo a scuola con lo smalto nero e le piume di struzzo attorno al collo!

Pochi mesi dopo, compiuti i 15 anni, scrissi Vorrei, la mia prima canzone. Mercury disse con la voce suadente che usava nelle interviste: “non mi vergogno di cantare l’amore, ha così tante sfumature che possono essere raccontate...” dobbiamo restare legati alla melodia, perché è immortale."

Cremonini è da sempre un grande fan dei Queen e di Freddie Mercury, a tal punto da esserselo tatuato sul braccio!

