Anche Cardi B ha supportato Selena Gomez per l’uscita del nuovo album “Rare”

<3

L'uscita del nuovo album di Selena Gomez "Rare" ha scatenato tutto il sostegno possibile da parte dei fan. E non solo! Anche le star della musica hanno supportato il progetto, come ha fatto Cardi B. La rapper ha fatto le sue congratulazioni alla collega via Instagram Story.

Nel 2018 Selena e Cardi hanno collaborato a "Taki Taki", successo prodotto da Dj Snake al quale aveva preso parte anche Ozuna. Per riascoltare il tormentone non devi far altro che cliccare play qui sotto.

Tra i grandi nomi del music biz che hanno supportato "Rare" non poteva mancare una delle BFF di Selena Gomez: Taylor Swift! Anche lei ha postato una IG story con scritto "Per essere sicura che compriate/streammate/supportate questo pezzo d'arte e la bellissima anima che l'ha creato." Aww!

.@TaylorSwift13 congratulates @SelenaGomez on the release of her critically-acclaimed album, #Rare, and praises it on her Instagram story:



"Make sure to buy/stream/support this work of art and the beautiful soul who created it" pic.twitter.com/kSprvFNFGd — Pop Crave (@PopCrave) January 11, 2020

ph: getty images