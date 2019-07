Cardi B ha invitato a sorpresa sul palco Lil Nas X e si è scatenata sulle note di “Old Town Road”

Cardi B era tra gli headliner più attesi del Wireless Festival di Londra e, neanche a dirlo, non ha deluso le aspettative. Oltre a eseguire i suoi successi, la rapper ha fatto una gradita sorpresa ai fan invitando sul palco Lil Nas X, che ha cantato la sua hit "Old Town Road".

Vedere Cardi, le ballerine e l'intero pubblico cantare e scatenarsi sulle note della canzone non ha prezzo!

Cardi B brought out Lil Nas X as a special guest at #WirelessFest 🤠🐴. @iamcardib @LilNasX pic.twitter.com/wTskzymhQJ

.@iamcardib brought out @LilNasX at #wireless2019 and it was epic. pic.twitter.com/LZm5YIsclx