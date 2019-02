Cardi B ha condiviso il suo Grammy per Best Rap Album con Mac Miller

<3

Cardi B è stata la prima donna della storia dei Grammy Awards ad aggiudicarsi il premio per Best Rap Album.

Dopo aver ritirato l'award sul palco dello Staples Center di Los Angeles, Cardi ha postato un video messaggio su Instagram nel quale ringrazia la sua famiglia e i suoi fan per questa importante vittoria e dice di voler condividere il Grammy con Mac Miller.

"Ho letto un articolo nel quale la famiglia di Mac Miller diceva che in caso lui non avesse vinto il premio, avrebbe voluto lo vincessi io - ha dichiarato Cardi - per questo condivido questo Grammy con te! Riposa in pace".

Mac Miller - scomparso lo scorso settembre a soli 26 anni - era tra i nominati nella categoria Best Rap Album ai Grammy Awards 2019 con il suo ultimo disco "Swimming". Cliccando qui puoi leggere la lista completa dei vincitori.

Tornando a Cardi B, ai Grammy si è presentata in compagnia del marito Offset, ufficializzando così il loro ritrovato amore. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images