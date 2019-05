Capo Plaza: segnati le date dei concerti estivi!

Da 0 a 20 Summer Tour

Dopo il suo primo tour nei club europei conclusosi alla grande a Milano il 26 marzo, Capo Plaza è pronto a tornare sui palchi.

Prederà il via a giugno il Da 0 a 20 Summer Tour con il quale il rapper di "Ne è valsa la pena" si esibirà in importanti festival italiani (e non solo) per tutta l'estate.

Ecco tutte le date annunciate fino ad ora:

8/06 Unlocked Music Festival - Palermo

9/06 Nameless Music Festival - Barzio (Lecco)

21/06 Pimped Out - Lubjana (SLO)

22/06 Basement - Brescia

26/06 Sherwood Festival - Padova

28/06 Parma Music Park - Parma

30/06 Rock In Roma - Roma

11/07 Tipic - Formentera

18/07 Torino Flower Festival - Torino

20/07 Rimini Beach Arena - Rimini

27/07 Alibi Festival - Foggia

4/08 Acquarius - Isola di Pag (CRO)

15/08 Pacha - Barcellona (SPA)

16/08 Sottosopra Fest - Gallipoli

24/08 Contro Festival - Castignole Delle Lanze (AT)

La tournée di Capo Plaza prende il nome dal suo album d'esordio "20", certificato doppio disco di Platino.

ph: ufficio stampa Warner Music