Capo Plaza ha annunciato il suo primo tour europeo

In attesa dell'unica data italiana a Milano

Capo Plaza è pronto a conquistare l'Europa!

Il rapper ha appena svelato le date del suo primo tour nel Vecchio Continente, che prenderà il via il 5 marzo da Berlino e si concluderà qui in Italia, più precisamente all'Alcatraz di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza) in data: Dic 18, 2018 at 5:00 PST

Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario concerti:

5/03 Berlino - Festsaal Kreuzberg

9/03 Nova Gorica - Marco Polo Club

16/03 Zurigo - Escherwyss Club

18/03 Londra - O2 Isligton Accademy

19/03 Parigi - Boule Noir

20/03 Barcellona - Razzmatazz

22/03 Amsterdam - Q Factory

23/03 Francoforte - Musikpark A5 Club

26/03 Milano - Alcatraz

I biglietti per Da zero a 20 European Tour sono disponibili a questo link.

La tournée di Capo Plaza prende il nome dal suo album d'esordio "20", che è appena stato certificato doppio disco di Platino.

ph: ufficio stampa