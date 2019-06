Capo Plaza annuncia il nuovo singolo inedito “So cosa fare”

In arrivo il 20 giugno

Preparati perché Capo Plaza sta per sganciare un'altra bombetta.

Si tratta di una canzone inedita intitolata "So cosa fare" e che sarà tua dal 20 giugno. Il rapper ha annunciato il suo arrivo via Instagram, dove ha condiviso anche un video con un assaggio del brano.

Visualizza questo post su Instagram So Cosa Fare fuori il 20 Giugno, dillo a tutti Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza) in data: 12 Giu 2019 alle ore 5:00 PDT

Dopo la sua prima tournée nei club europei conclusasi alla grande a Milano il 26 marzo, Capo Plaza è ufficialmente tornato sui palchi. Ora è impegnato con il suo Da 0 a 20 Summer Tour, con il quale si esibirà in importanti festival italiani (e non solo) per tutta l'estate. Clicca qui per conoscere il calendario concerti!

La tournée di Capo Plaza prende il nome dal suo album d'esordio "20", certificato doppio disco di Platino.

ph: ufficio stampa Warner Music