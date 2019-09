Camila Cabello: i fan sono convinti che nel video del nuovo singolo “Shameless” ci sia un riferimento a Shawn Mendes

Oggi, giovedì 5 settembre, è una giornata molto importante per i fan di Camila Cabello. La cantante ha rilasciato ben due canzoni inedite, intitolate "Shameless" e "Liar", che anticipano il suo nuovo progetto discografico "Romance".

"Shameless" è accompagnata anche da un video ufficiale, nel quale Camila appare più affascinante che mai. Oltre alla bellezza e alla bravura della pop star, a colpire l'attenzione dei fan è stata soprattutto la scena dove appare un ragazzo di spalle, che impersona l'amore di Camila. Ecco, questa figura ricorda in tutto per tutto Shawn Mendes!

A confermare questa ipotesi anche delle Instagram Stories postate dal cantante.

Her love interest. With that hair and that body who reminds me of... Dont @ me but I maybe delusional, though I'm delusional #ShamelessMusicVideo pic.twitter.com/jhAKoaZQ5H