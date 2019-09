Camila Cabello ha raggiunto a sorpresa sul palco Shawn Mendes durante il concerto di Toronto per cantare “Señorita”

Il bacio c'è stato o non c'è stato?

Dopo il debutto live agli MTV VMA 2019, i Shawmila si sono riuniti sul palco per cantare insieme la loro hit "Señorita".

Venerdì 6 settembre Camila Cabello ha raggiunto Shawn Mendes durante il concerto di Toronto, città natale del cantante. Ovviamente i fan sono andati in delirio non solo per la canzone, ma anche per i gesti di affetto romanticissimi che si sono scambiati i due artisti sul palco. A fine esibizione ci sarebbe stato anche un bacio, peccato sia stato sulla guancia. Controlla tu stesso!

Shawn Mendes and Camila Cabello get romantic onstage in Toronto after singing their #1 hit, “Señorita.” 💘 pic.twitter.com/sojyFPaH3e — Pop Crave (@PopCraveMusic) September 7, 2019

Shawn and Camila performing Señorita tonight in Toronto! I’M SCREAMING. #ShawnStadium pic.twitter.com/mb2dxD5ZLu — Shawn Mendes Updates (@TrackingSM) September 7, 2019

here’s the other part before that - Señorita, Rogers Centre Toronto - Shawn Mendes & Camila Cabello #ShawnStadium #ShawnMendesTheTourToronto #Shawmila pic.twitter.com/q2hDE3D3Hx — shawn barricade survivor (@narryniamziall_) September 7, 2019

I rumors sulla storia d'amore tra Camila Cabello e Shawn Mendes sono nati dopo l'uscita di "Señorita", lo scorso giugno. Ora Shawn ha confermato di essere in una relazione, mentre Camila ha raccontato perché sta facendo di tutto per tenerla privata. Clicca qui per leggere la sua dichiarazione.

Di seguito puoi rivedere l'esibizione più sensuale di sempre agli MTV VMA 2019 che ci ha regalato la coppia:

