Camila Cabello ha spiegato il significato della sua nuova canzone “Easy”

#NewMusicFriday targato Camila Cabello

Oggi, venerdì 11 ottobre, Camila Cabello ha rilasciato un brano inedito. Si intitola "Easy" e fa parte della nuova era musicale di "Romance", il suo secondo album solista già anticipato dalle canzoni "Shameless", "Liar" e "Cry For Me".

Come ha fatto per i precedenti pezzi, Camila ha raccontato ai fan come è nata "Easy" e il suo significato:

"Ho scritto questa canzone su quel tipo di amore in grado di fare amare se stessi ancora di più. Penso che prima di aprirsi con qualcuno, chiunque abbia paura che una volta fatto quella persona veda solo le cose che non piacciono di se stessi. Quando quel qualcuno vede tutte queste insicurezze e ti ama proprio per questo, questo ti fa sentire visto per quello che sei e amato per ciò che sei."

Nelle scorse settimane, Camila ha spiegato bene quale sarà il tema dell'album in un lungo post di ringraziamento scritto per i Camilizers, puoi leggere la traduzione cliccando qui.

ph: getty images