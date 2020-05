Eccola!

In questi giorni Camila Cabello ha pubblicato una versione inedita della canzone "My Oh My", realizzata insieme a DaBaby e presente nel formato digitale del suo nuovo album "Romance".

Nel remix appena rilasciato si è aggiunto anche Gunna. Ascolta qui!

Camila ha rilasciato anche uno speciale video di "My Oh My" realizzato insieme (anche se a distanza) ai suoi ballerini durante #IoRestoACasa. Puoi vederlo di seguito!

ph: getty images