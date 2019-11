Camila Cabello ha svelato data di uscita e copertina del nuovo album “Romance”

Il secondo da solista

Il 6 dicembre sarà tuo il nuovo album di inediti di Camila Cabello intitolato "Romance". A svelare la data di uscita ci ha pensato la stessa cantante, con un post sui social nel quale ha condiviso anche la copertina.

"Volevo solo che questo disco suonasse come quando ci si innamora, cosa piuttosto impossibile da fare, ma posso dire di aver dato tutto quello che avevo", ha scritto Camila sui social, "spero lo amiate tanto quanto lo amo io."

"Romance" è stato anticipato dai singoli "Easy", "Shameless", "Liar" e "Cry For Me", che hanno sancito l'inizio della nuova era musicale dell'ex Fifth Harmony. Il suo disco di debutto solista è stato "Camila", pubblicato a gennaio 2018 e rivelatosi un trionfo. Siamo certi che anche "Romance" non sarà da meno!

ph: getty images