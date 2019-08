Camila Cabello ha rubato la scena al concerto di Shawn Mendes a Miami

E non è l'unica cosa successa a Miami

Camila Cabello e Shawn Mendes non si lasciano nemmeno per un secondo. La cantante di "Havana" sta seguendo ogni singola tappa del tour della sua (presunta) dolce metà, compresa quella di Miami, città dove è cresciuta.

Domenica 28 luglio, Camila ha assistito al concerto in compagnia di mamma, papà e sorellina. Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata: la pop star ha rubato la scena salutando il pubblico felice di averla vista.

Camila Cabello stole the show at Shawn Mendes’ Miami concert as the crowd cheered her on upon spotting her. pic.twitter.com/PzcI8hC6OO — Pop Crave (@PopCrave) July 29, 2019

E non solo: ha fatto anche la ola insieme ai fan!

La presenza di Camila al concerto di Shawn non è l'unica cosa successa a Miami. In un momento libero del tour, i Shawmila si sono tuffati nelle acque della città della Florida dove sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio super hot.

Intanto Shawn Mendes ha chiesto scusa ai fan, per aver evitato di rispondere alla domanda: "A chi è dedicata "Senorita"?".

In un tweet (poi cancellato) aveva scritto: "Non avevo cattive intenzioni. Se c'eravate, sapete che era l'ultima domanda ed ecco perché ho deciso di trasformarla in un divertente saluto! Scusate se ho offeso qualcuno, vi adoro ragazzi. Non c'è bisogno di negatività".

ph: getty images