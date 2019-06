Camila Cabello ha pubblicato un assaggio di una nuova canzone sui social

Sta tornando <3

Per Camila Cabello è ufficialmente iniziata una nuova era musicale. La pop star ha appena postato sui social un breve video di lei che canta in lip-sync una sua canzone inedita. Al momento non ha condiviso nessun'altra informazione a riguardo come titolo o data di uscita, solo l'emoji di un cuore nero in caption al post.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da camila (@camila_cabello) in data: 12 Giu 2019 alle ore 1:40 PDT

A fine maggio Camila era stata vista in studio di registrazione insieme a Diplo, il quale aveva anche condiviso una Instagram Stories di lei al lavoro.

In questi mesi la cantante di "Havana" ha sempre tenuto aggiornati i fan sullo stato del suo nuovo album, il secondo della sua carriera solista dopo il successo di "Camila". Addirittura, qualche tempo fa, aveva anche rivelato che il titolo del disco si celava dietro le emoji di una rosa appassita, due labbra che danno un bacio e un cuore nero.

Il 30 maggio Camila Cabello e Mark Ronson hanno pubblicato il singolo "Find U Again", contenuto nell'ultimo album del celebre producer.

ph: getty images