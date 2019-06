Camila Cabello ha cantato per la prima volta live “Mi Persona Favorita” con Alejandro Sanz

A Madrid

Camila Cabello è tornata a esibirsi dal vivo in occasione del concerto a Madrid di Alejandro Sanz, uno dei suoi idoli musicali, con il quale ha realizzato il singolo in spagnolo "Mi Persona Favorita".

Di fronte al numeroso pubblico dello stadio Wanda Metropolitano, i due artisti hanno cantato per la prima volta assieme dal vivo il loro duetto.

Per Camila è stato un sogno che è diventato realtà! La pop star è cresciuta con la musica di Alejandro Sanz: da piccola ascoltava le sue canzoni in compagnia della famiglia, come ha raccontato lei stessa in un lungo post di ringraziamento condiviso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Madrid! you are food for my soul 🇪🇸 Un post condiviso da camila (@camila_cabello) in data: 16 Giu 2019 alle ore 11:53 PDT

Dopo un periodo di pausa dalle scene (durante il quale è venuta anche in vacanza in Italia), Camila Cabello è pronta a tornare sulle scene con nuova musica. Solo qualche giorno fa Camila ha postato sui social un video in cui canta in lip-sync una sua canzone inedita.

In questi mesi la cantante di "Havana" ha sempre tenuto aggiornati i fan sullo stato del suo nuovo album, il secondo della sua carriera solista dopo il successo di "Camila". Addirittura, qualche tempo fa, aveva anche rivelato che il titolo del disco si celava dietro le emoji di una rosa appassita, due labbra che danno un bacio e un cuore nero.

ph: getty images