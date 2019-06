Camila Cabello e Shawn Mendes: forse non sai che “Señorita” è stata scritta anche da un’altra famosa cantante

Da quando è uscito "Señorita", nuovo featuring di Shawn Mendes e Camila Cabello, i fan (noi compresi) non riescono a pensare ad altro.

In questi giorni ti abbiamo raccontato molto di questa collaborazione, compresa la clamorosa caduta di Camila durante le prove del video a causa della mancata presa da parte di Shawn - tranquillo, non si è fatta nulla, solo una bella risata - ma ora c'è un altro dettaglio che forse ti era sfuggito.

Ad aiutare i due cantanti a scrivere "Señorita" ci ha pensato una loro collega molto famosa, oltre che una talentuosa autrice di hit di successo. Hai idea di chi possa essere?

No, non è Alessia Cara, che alcuni fan hanno anche pensato si nascondesse in una scena del videoclip della canzone. Bensì si tratta di Charli XCX, che su Twitter ha espresso tutto il suo entusiasmo per aver collaborato alla canzone.

so happy to have been a part of co writing this song with 2 totally legendary/iconicccccc artists!!! @camila_cabello & @shawnmendes u are superstars & omg this video is HAWWT plz date me?!?!! 🔥 listen to señorita now & watch the vid too! ⭐️ https://t.co/FRgBbqhc3e