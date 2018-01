Camila Cabello e Harry Styles hanno in comune una cosa che non ti saresti MAI aspettato

Sia perche peril 2017 è stato un anno che ha segnato in maniera molto positiva la loro

Entrambi hanno pubblicato le loro prime canzoni da solisti, senza i loro storici gruppi: le Fifth Harmony per Camila (che ha abbandonato a fine 2016) e gli One Direction per Harry (che invece si sono presi solo una pausa).

In particolare "Havana" di Camila e "Sign of the Times" di Harry hanno avuto un successo strepitoso, conquistando milioni di fan in tutto il mondo, tra cui anche una personalità decisamente importante. Stiamo parlando dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama!

Già, perché l'ex Presidente ha pubblicato la lista delle sue canzoni preferite uscite neell'arco di tutto il 2017. In lista ci sono anche anche i singoli di Camila Cabello e Harry Styles: che soddisfazione immensa!

Oltre ad "Havana" e a "Sign of the Times" ci sono anche "Mi Gente" di J Balvin & Willy William, "Humble" di Kendrick Lamar e moltissime altre! Trovi la lista completa redatta da Barack Obama nel post qui sotto.

