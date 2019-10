Camila Cabello ha cantato un’emozionante cover di “Someone You Loved” di Lewis Capaldi

Da brividi!

Nel corso della sua ospitata a BBC Radio 1 Live Lounge, Camila Cabello ha voluto rendere omaggio a Lewis Capaldi cantando una cover della sua hit "Someone You Loved". Il risultato è davvero da brividi: Camila riesce a trattenere a stento le lacrime, e anche noi dopo averla ascoltata non siamo da meno!

"Ogni volta che canto l'ultima strofa della canzone sono sull'orlo di scoppiare a piangere", scrive Camila via Instagram, "Lewis Capaldi grazie per aver scritto una canzone così magica e struggente e che mi fa sentire i miei sentimenti ogni volta che la canto."

Lewis Capaldi è un cantautore britannico classe 1997.

Ha pubblicato il suo primo album in studio "Divinely Uninspired to a Hellish Extent" a maggio 2019 e ha conquistato tutti (Italia compresa) con il suo singolo di successo "Someone You Loved". Qui sotto puoi ascoltare la versione originale.

ph: getty images