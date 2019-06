Camila Cabello è caduta perché Shawn Mendes non è riuscito a prenderla durante le prove di “Señorita”: il video memorabile

Tranquillo, non si è fatta nulla

Shawn Mendes e Camila Cabello insieme ci regalano sempre dei momenti memorabili. Così è stato nel video del loro nuovo duetto "Señorita" e non poteva essere da meno nel dietro le quinte.

Poche ore fa i due cantanti hanno condiviso il behind the scenes, dove li si vede provare alcune scene del videoclip. Tra queste c'è anche un passo di danza a due che si è trasformato in qualcosa di esilarante: Shawn ha mancato la presa della mano di Camila, che è caduta a terra. Tranquillo, non si è fatta nulla! Il tutto si è concluso come una bella risata.

Nel dietro le quinte del video di "Señorita" ci sono anche degli episodi tenerissimi, che mostrano quanto Shawn e Camila siano uniti e affiatati. Dai un'occhiata qui sotto!

In occasione dell'uscita della loro nuova collaborazione - la seconda dopo "I Know What You Did Last Summer" del 2015 - Camila ha condiviso delle parole molto belle indirizzate a Shawn. Per leggerle non devi fare altro che cliccare qui.

ph: getty images