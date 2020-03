Bugo: in arrivo “The Platinum Collection” con tutte le sue canzoni più belle

Sarà tua il 18 marzo

Bugo è un cantautore da sempre fuori dagli schemi, che dagli anni Novanta a oggi ha scritto e pubblicato una marea di canzoni. Tutte le più belle e amate sono contenute in "The Platinum Collection", raccolta in uscita il 18 marzo. Da "Amore mio infinito" feat Viola a "Love Boat Remix" di Roba Baldi, passando dalla versione live in studio inedita di "Che diritti ho su di te".

Le good news per i fan di Bugo non finiscono qui: il 17 aprile sarà pubblicato - in occasione del Record Store Day - per la prima volta in vinile 180g colorato "Dal lofai al cisei", considerato il vero debutto discografico dell'artista.

ph: getty images