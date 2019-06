Sorpresa! I BTS hanno rilasciato “A Brand New Day”, nuova canzone con Zara Larsson

Si vola!

La mattina di venerdì 14 giugno la BTS Army si è svegliata con un prezioso regalo. Si tratta di "A Brand New Day", canzone inedita realizzata dai Batang Boys insieme a Zara Larsson.

Il brano - prodotto da Mura Masa - è prettamente elettronico ed è interpretato da J-Hope e V, oltre che dalla star della musica svedese.

Per ascoltarlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

"A Brand New Day" è la seconda canzone estratta dalla colonna sonora di sonora del nuovo mobile game BTS World, in arrivo in tutto il mondo il 26 giugno. La prima è "Dream Glow", rilasciata solo qualche giorno fa, che vede la partecipazione di Charli XCX.

Tornando a Zara Larsson, la cantante aprirà i concerti a Roma e Milano di Ed Sheeran! Oltre a lei, nel ruolo di opening atc ci sarà anche James Bay. Clicca qui per avere tutte le informazioni utili sulle date all'Olimpico e a San Siro.

ph: ufficio stampa + getty images