BTS: il video di “Life Goes On” arriva dritto dritto al cuore

Prepara i fazzoletti!

Venerdì 20 novembre è stata una giornata molto attesa dai fan dei BTS. Oggi, infatti, è uscito sia il loro nuovo album "BE", sia il music video del singolo "Life Goes On".

La clip ha soddisfatto a pieno le alte aspettative della BTS Army, che dopo aver visto il teaser da record (il più veloce a raggiungere un milione di like, impiegandoci circa 35 minuti) si aspettavano grandi cose.

Il video di "Lifes Goes On" ci porta nella vita quotidiana dei Bangtan Boys e ci mostra come hanno passato il lockdonw: chiusi in casa come tutti noi, ripensando ai ricordi felici di quando si poteva vivere senza restrizioni e distanziamenti dovuti all'emergenza Covid-19.

Tra le scene più commoventi c'è sicuramente quella in cui V guida per le strade di Seoul e passa davanti allo stadio, dove si è tenuto l'ultimo concerto dei BTS prima della pandemia.

avete notato come il modo in cui taehyung guarda lo stadio sia molto simile al modo in cui guarda gli army ai concerti, l’amore che prova verso di noi si può intravedere anche solo guardando i suoi occhi. #LifeGoesOn pic.twitter.com/USiqt8OnkC — ً (@OBSESSIONPJM) November 20, 2020

Questa parte in cui Taehyung si gira a guardare lo stadio mi ha realmente rotta in 1719261 pezzi.#BTS_BE #LifeGoesOn pic.twitter.com/mNtxp4dxtx — 𝓝𝓪𝓭𝓲𝓪 ♡ (@nad_joon) November 20, 2020

Il momento in cui Tae guarda lo stadio e sapendo che non possono esibirsi per noi, è veramente un colpo al cuore. Tornerete presto 💜#LifeGoesOn #LifeGoesOnWithBTS #BTS_BE pic.twitter.com/NfLpOs3K4P — 𝕿𝖍𝖆𝖙 𝕲𝖎𝖗𝖑 𝖔𝖋 999+1 🎭 (@Devil_Lady7) November 20, 2020

Con "Life Goes On" i ragazzi vogliono dare ai fan un messaggio di speranza: anche quando tutto sembra essersi fermato, bisogna sempre pensare al futuro che avrà in serbo grandi cose perché, appunto, la vita va avanti.

buongiorno con "life goes on". una canzone che mi ha spezzato dal primo secondo e che mi ha commossa. spiega un mondo che si è fermato senza preavviso ma da cui potremmo uscirne e io ne avevo bisogno davvero. grazie ragazzi. #BTS_BEisCOMING #LifeGoesOn pic.twitter.com/dnMNAmVmpP — LoveYourSelf ⁷(◕‿◕)ᴮᴱ♡ ◡̈ ♡🐥 (@LYSelf_twt) November 20, 2020

ph: press