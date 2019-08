I BTS vanno in vacanza: annunciano una lunga pausa per la prima volta dal loro debutto

Perché tutti hanno bisogno di una vacanza

È giunto il momento anche per i BTS di riposarsi e rilassarsi. La popolarissima boy band sudcoreana ha annunciato che si prenderà un lunga pausa per la prima volta dal suo debutto nel 2013. Dopo 6 anni di incessante lavoro, i ragazzi meritano davvero una vacanza!

L'agenzia del gruppo, Big Hit Entertainment, ha confermato la notizia in una nota via Twitter l'11 agosto:

[공지] 방탄소년단 공식 장기 휴가 알림 (+ENG) pic.twitter.com/fV4Aw5UNY4 — BigHit Entertainment (@BigHitEnt) August 11, 2019

"Ciao. Questo è la Big Hit Entertainment. Vorremmo annunciare che per la prima volta dal loro debutto, i BTS si prendono un periodo ufficiale e prolungato di riposo e relax. La performance LOTTE DUTY FREE FAMILY CONCERT di oggi sarà l'ultimo evento programmato prima che i membri si preparino a fare le vacanze", hanno scritto l'agenzia.

“Questo periodo di riposo sarà un'opportunità per i membri dei BTS, che si sono spinti incessantemente verso il loro obiettivo dal loro debutto, per ricaricare e prepararsi a presentarsi di nuovo come musicisti e creatori. Ciò fornirà loro anche la possibilità di godersi la vita ordinaria dei giovani ventenni, anche se brevemente. Durante questo periodo, i membri riposeranno e si ricaricheranno a modo loro. Se hai un incontro casuale con un membro del BTS mentre sono in vacanza, ti chiediamo di mostrare considerazione per il loro bisogno di riposare e godersi il loro tempo libero privato. I BTS torneranno freschi e ricaricati per restituire tutto l'amore che hai e continui a mostrare loro. Grazie."

via GIPHY

Ci mancherete, ma godetevi tutto il vostro tempo libero e soprattutto fate tutte quelle cose matte che si possono fare a 20 anni. Buone vacanze, BTS!

ph. getty images