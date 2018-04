I BTS saranno in tour in Europa a ottobre!

Grandi notizie per i fan dei BTS.

La boy band più conosciuta e stilosa del K-Pop ha annunciato le prime date del tour americano ed europeo 2018.

I BTS sono attesi nel Vecchio Continente a ottobre: oltre a Londra, il gruppo farà tappa anche ad Amsterdam il 13, a Berlino il 16 e 17 e infine a Parigi il 19 e il 20.

Al momento non sono previsti concerti in Italia, ma non disperare: non è detto che non vengano aggiunti nuovi show anche nel nostro Paese.

Il fandom italiano dei BTS è uno dei più attivi al mondo!

La tournée segue l'uscita di "Face Yourself", nuovo album dei BTS uscito il 4 aprile.

