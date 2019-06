Da veri amici, i BTS supportano Zara Larsson e la sua nuova canzone “All The Time”

Aww

I BTS sono sempre in prima fila quando si tratta di supportare le star della musica loro amiche. I fan ne hanno avuto l'ennesima prova proprio in questi giorni, quando i Batang Boys hanno scritto un tweet di sostegno per Zara Larsson e il suo nuovo singolo "All The Time".

Proprio con la cantante svedese i BTS hanno collaborato in "Brand New Day", canzone estratta dalla colonna sonora nuovo mobile game BTS World, in arrivo il 26 giugno, grazie al quale i fan potranno diventare manager della band.

Nella soundtrack anche collaborazioni con Charli XCX ("Dream Glow") e Juice WRLD ("All Night").

Pochi giorni fa i BTS erano impegnati nella quinta edizione del Muster. Se sei entrato a far parte del fandom da poco e ti stai chiedendo di cosa si tratta, clicca qui!

ph: getty images + ufficio stampa