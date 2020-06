BTS: il possibile significato del video di “Stay Gold”

Dopo una fine c'è sempre una rinascita

I BTS hanno pubblicato il video ufficiale di "Stay Gold", una delle due canzoni inedite insieme a "Your Eyes Tell" presenti nell'album "Map of the Soul: 7 The Journey" (disponibile dal 14 luglio in digitale e dal 7 agosto in formato fisico).

La clip porta con sé un messaggio di speranza che ha molto colpito i fan dei Bangtan Boys, soprattutto in questo periodo così delicato che il mondo sta affrontando. Il music video si apre con delle scene che rimandano a qualcosa di apocalittico appena successo. Un terremoto? Un tornado? O semplicemente un grande momento di difficoltà?

I BTS affrontano il buio pensando a una serie di ricordi felici, che li aiuteranno ad arrivare alla luce. La clip di "Stay Gold", infatti, si conclude con i principi del k-pop felici in una specie di paradiso, circondati da alberi di ciliegio, nella cultura giapponese simbolo di rinascita e di buon auspicio.

A questo proposito, i fan più attenti hanno notato che i visual sono un rimando all'opera del pittore John Russell intitolata "In the morning, Alpes Maritimes from Antibes".

Ancora una volta i BTS ci aiutano a credere che dopo ogni inverno, anche il più brutto, arriverà sempre la primavera. La fine è sempre l'inizio di qualcosa di nuovo.

ph: ufficio stampa