I BTS parteciperanno alla cerimonia di premiazione dei Grammy 2019

Stando a quanto riportato dal magazine statunitense Variety e poi confermato dalla Big Hit Entertainment , i BTS prenderanno parte alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2019, che si terrà allo Staples Center di Los Angeles domenica 10 febbraio.

Dopo i rumors sempre più insistenti, ora la partecipazione dei Bangtan Boys è data per certa, e si pensa presenteranno una delle premiazioni.

K-Pop sensations @BTS_twt will be presenting an award at the #Grammys, Variety reveals. pic.twitter.com/mJ4mL9bFLA