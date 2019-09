Pausa finita per i BTS: sono pronti a tornare!

Welcome back <3

Da lunedì 16 settembre i BTS sono ufficialmente tornati al lavoro! L'agenzia del gruppo, la Big Hit Entertainment, ha infatti annunciato il loro ritorno, dopo un periodo di (meritata) vacanza durato circa un mese.

Ad agosto un comunicato ufficiale recitava:

“Questo periodo di riposo sarà un'opportunità per i membri dei BTS, che si sono spinti incessantemente verso il loro obiettivo dal loro debutto, per ricaricare e prepararsi a presentarsi di nuovo come musicisti e creatori. Ciò fornirà loro anche la possibilità di godersi la vita ordinaria dei giovani ventenni, anche se brevemente. Durante questo periodo, i membri riposeranno e si ricaricheranno a modo loro."

Tra gli impegni più imminenti di J-Hope, Jimin, Suga, RM, Jungkook, Jin e V ci sono i restanti concerti del Love Yourself: Speak Yourself in programma in Arabia Saudita (11 ottobre) e a Seul (26, 27 e 29 ottobre).

Anche in queste settimane di pausa dalle scene, la BTS Army non ha mai smesso di dimostrare alla band affetto e sostegno incessante. Come in occasione del compleanno di RM - 12 settembre - quando i fan hanno organizzato in giro per il mondo delle raccolte fondi per piantare nuovi alberi e rimboscare le zone dove c'è n'è più bisogno. Grandissimi!

ph: getty images