BTS: in “Outro: Ego” c’è un riferimento a “2 Cool 4 Skool” che forse ti sei perso

Dopo "Interlude: Shadow", i BTS hanno pubblicato un nuovo comeback trailer legato all'album "Map of the soul: 7", in arrivo il 21 febbraio.

Il brano si intitola "Outro: Ego" e ha come protagonista J-Hope. Per ammirarlo in tutto il suo splendore non devi far altro che far partire il video qui sotto!

All'inizio della clip, c'è un chiaro riferimento alla primissima era musicale dei Bangtan Boys. Si tratta di un sample dell'intro di "2 Cool 4 Skool", singolo di debutto dei BTS uscito nel 2013. Molti Army se ne sono accorti, e tu?

Magari alcuni non lo sanno ma l'inizio di Ego è l'intro di 2 cool 4 skool, il modo in cui riescono a unire il presente con il passato mi rende sempre più nostalgica#EGOComebackTrailer #EgoIsHerepic.twitter.com/f5nNc8PZdm — 👑⁷ I saw bts (@not_agoodtime) February 2, 2020

