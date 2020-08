I BTS pubblicheranno un nuovo singolo ad agosto

Il 21 per la precisione

Good news in arrivo per i fan dei BTS! La Big Hit Entertainment - la loro etichetta discografica - ha annunciato l'arrivo di una canzone inedita firmata Bangtan Boys, disponibile da venerdì 21 agosto. Al momento il titolo del brano è ancora top secret, ma si vocifera che sarà cantato in lingua inglese.

🚨 @BTS_twt is set to release their new single on Friday, August 21st, according to Big Hit Entertainment. #BTSISCOMING pic.twitter.com/Of23UVoNxp — Pop Crave (@PopCrave) July 26, 2020

Le ultime due canzoni inedite rilasciate in ordine di tempo dai BTS sono state "Stay Gold" e "Your Eyes Tell", entrambe contenute nell'album "Map of the Soul: 7 The Journey", pubblicato in digitale il 14 luglio.

"Stay Gold" è accompagnata da un music video che porta con sé un messaggio di speranza che ha molto colpito i fan dei Bangtan Boys, soprattutto in questo periodo così delicato che il mondo sta affrontando. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images