I BTS annunciano l’uscita del nuovo film concerto “Bring the Soul: The Movie”

Sorpresa!

Questa mattina i fan dei BTS hanno avuto un risveglio molto movimentato.

Nella notte tra il 25 e 26 giugno, la boy band k-pop ha annunciato a sorpresa l'uscita de nuovo film concerto "Bring the Soul: The Movie", disponibile dal 7 agosto. Con i Batang Boys non si può mai fare sonni tranquilli!

"Bring the Soul: The Movie" conterrà performance dal vivo, interviste, immagine del dietro le quinte e conversazioni mai rivelate prima tra i membri della band durante gli ultimi giorni della leg europea del Love Yourself Tour.

Citando quanto scritto sulla locandina del film la trama sarà questa:

"Su un tetto a Parigi, i BTS raccontano le loro storie, dalle esperienze vissute in nuove città alle esibizioni di fronte a migliaia di ARMY provenienti da tutto il mondo. Uno sguardo al mondo dei BTS lontano dal palco, con intime discussioni di gruppo e splendidi spezzoni dal tour."

Al momento non si hanno ancora informazioni certe riguardo la distribuzione della pellicola in Italia. Stay tuned per saperne di più!

Proprio oggi, mercoledì 26 giugno, uscirà il mobile game BTS World, grazie al quale i fan potranno diventare manager della band. Dalla colonna sonora sono già stati estratti 3 featuring: "Dream Glow" con Charli XCX, "Brand New Day" con Zara Larsson e "All Night" con Juice WRLD.

ph: getty images