BTS, il nuovo album “Map of the soul: 7” uscirà a febbraio

Che il countdown abbia inizio!

Il 2020 si è aperto nel migliore dei modi per la BTS Army. Nella giornata di martedì 7 gennaio i Bangtan Boys hanno annunciato titolo e data di uscita del loro nuovo album!

"Map of the soul: 7" sarà tuo dal 21 febbraio, ma potrai pre-ordinarlo già dal 9 gennaio.

I BTS avevano detto pubblicamente di essere al lavoro a un nuovo disco a dicembre, confermandolo dal palco dei Mnet Asian Music Awards 2019. Alla pubblicazione di "Map of the soul: 7" seguirà un tour mondiale che speriamo tanto porti finalmente la band in concerto in Italia. Finger crossed!

L'ultima fatica discografica dei BTS è l'EP "Map Of The Soul: Persona", uscito ad aprile 2019.

Tra le novità di questo 2020 c'è anche una nuova collaborazione realizzata da RM dei BTS insieme a Younha, cantante sudcoreana classe 1988. Si tratta del brano inedito "Winter Flower", dal significato particolarmente profondo che puoi scoprire cliccando qui.

ph: getty images