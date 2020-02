BTS: è in arrivo una nuova collaborazione con un artista al quale sono molto affezionati

Indizio: hanno già collaborato in passato

New music alert: presto protrai ascoltare un nuovo featuring realizzato dai BTS! Si tratta di una canzone incisa con un artista che i Bangtan Boys conoscono molto bene e con il quale hanno già lavorato in passato. Ti diamo altri indizi: si tratta di un cantante statunitense, che terrà il suo primo concerto qui in Italia (più precisamente a Milano) il prossimo maggio.

Hai capito di chi stiamo parlando?

È Lauv, che insieme ai BTS ha realizzato il brano "Who", contenuto nel suo nuovo album "How I'm Feeling", in uscita il 6 marzo.

Quella con i BTS non sarà l'unica collaborazione presente nel disco di Lauv: ce ne saranno altre due, una con Alessia Cara e l'altra con Sofia Reyes.

"Who" è il secondo featuring di Lauv insieme ai BTS: il primo era stato "Make It Right", che puoi riascoltare qui sotto.

A proposito di collaborazioni, i Bangtan Boys vogliono a tutti i costi lavorare con Ariana Grande. Lo hanno detto forte e chiaro sul red carpet dei Grammy 2020: guarda qui!

ph: getty images