BTS: Lady Gaga e Camila Cabello sono tra le collaborazioni dei loro sogni

Durante il loro debutto ai Grammy Awards dello scorso 10 febbraio, i BTS sono stati intervistati da moltissimi magazine. Variety ha fatto loro una domanda che ha scatenato le fantasia dei fan: con quali star della musica presenti alla cerimonia vorrebbero collaborare?

Segnati questi nomi, perché forse un giorno li potresti sentire cantare insieme ai Bangtan Boys: Lady Gaga, Camila Cabello, Travis Scott e Post Malone.

🎥 Em entrevista com a Variety no tapete vermelho do #GRAMMYs, o @BTS_twt revelou que gostaria de trabalhar com Lady Gaga e Camila Cabello! 😱

pic.twitter.com/OXYSZbk3yF