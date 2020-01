Anche i BTS adorano “Yummy” di Justin Bieber e questo tweet ne è la prova

Justin ha subito ringraziato

I BTS hanno scritto un appreciation tweet per Justin Bieber dove dimostrano tutto il loro sostegno per "Yummy", nuovissimo singolo del cantante canadese.

A Justin ha fatto molto piacere questo gesto e ha subito ringraziato pubblicamente i Bangtan Boys:

Avrai notato che il tweet dei BTS è firmato Jungkook, da sempre grandissimo fan della star di "Sorry". In occasione del compleanno, Justin aveva scritto un post di auguri per il collega che aveva fatto impazzire la rete, post che attualmente ha superato i 1,44 milioni like e 515.000 retweet.

Happy bday #JUNGKOOK . They ain’t ready :) now watch this tweet go crazy — Justin Bieber (@justinbieber) August 31, 2019

Il legame di stima e affetto professionale tra Justin Bieber e i BTS ha fatto più volte pensare all'arrivo di una collaborazione tra loro. Chissà se un giorno diventerà finalmente realtà!

Quello che è certo è che i re del k-pop pubblicheranno il loro nuovo album "Map of the soul: 7" il 21 febbraio. Clicca qui per saperne di più.

ph: getty images