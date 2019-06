BTS: guarda Jungkook cantare in lip-sync “Bad Guy” di Billie Eilish

"Duh"

Non è un mistero che i BTS adorino Billie Eilish, soprattutto Jungkook, il quale si è più volte dichiarato suo fan.

Recentemente il cantante ha ribadito la sua stima per la collega postando sull'account Twitter della band un breve video di lui che canta in lip-sync "Bad Guy". Adoriamo!

Nel corso di un'intervista rilasciata dai BTS a Apple Beats Radio 1, Jungkook aveva dichiarato di voler collaborare con Billie in futuro, aggiungendo che "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" è un album che "tutti dovrebbero ascoltare". Billie, hai sentito?

In questi giorni Jungkook è stato protagonista di una speciale sorpresa fatta dai suoi compagni di band. I BTS hanno rilasciato il video della nuova versione di "Euphoria" - canzone cantata interamente da Jungkook e presente nell'album "Love Yourself: Answer"- che ha come protagonista il cantante, ripreso in una serie di scene di vita quotidiana. Clicca qui per vederlo!

ph: ufficio stampa + getty images