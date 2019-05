BTS: Jimin in lacrime e Jungkook che lo consola durante il concerto di Los Angeles è la cosa più dolce che vedrai oggi

Ma la tenerezza?

Il 4 maggio i BTS hanno iniziato il loro Love Yourself: Speak Yourself, di fronte al gremitissimo Rose Bowl Stadium di Los Angeles.

Tra scaletta lunghissima, gonfiabili da parco divertimenti, effetti speciali mozzafiato, il concerto si è rivelato un vero trionfo, segno che i Bangtan Boys hanno definitivamente conquistato l'America.

Di fronte a un successo del genere l'emozione è stata fortissima, a tal punto che Jimin non è riuscito a trattenere le lacrime dalla gioia. A consolarlo ci ha pensato l'amico e compagno di band Jungkook.

Un scena dolcissima, che non è passata inosservata tra la BTS Army.

Jiminie in lacrime e Jungkook che lo consola Piango oceani#BTSatRoseBowl#BTSxRoseBowlDay2 pic.twitter.com/67pd2tkV26 — 𝑹𝑶𝑻𝑯 🌙 #Arsd 📌 (@hunterofbooks) 6 maggio 2019

ho il cuore in pezzi per Jimin che piange e nel frattempo ripete "I love you" VA PROTETTO PER SEMPRE #BTSatRoseBowlpic.twitter.com/mtgGX32uPg — Iᔕᗩᗩᑕ.🧠🦈 (@WillHerondaleJC) 6 maggio 2019

Dopo gli Stati Uniti, i re del k-pop saranno in concerto anche in Brasile, Giappone ed Europa, dove si esibiranno solo a Londra e Parigi (già sold out da mesi).

