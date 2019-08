BTS: Jimin è andato a vedere un concerto di un cantautore molto promettente, ecco chi è

Con tanto di foto ricordo

Jimin dei BTS è sempre molto attento a scovare nuova musica e artisti promettenti. Il cantante è stato recentemente avvistato al concerto a Seul di Alec Benjamin, cantautore statunitense classe 1994. "La tua voce è celeste", ha scritto Jimin via Twitter in caption a una foto con il collega.

Alec, per ringraziarlo, nel corso del live ha cantato una cover di "Fake Love" dei BTS.

📹 Al suo concerto di questa sera a #Seul, Alec Benjamin ha anche cantato una cover di "Fake Love" dei @BTS_twt 🥰



Alec Benjamin ha iniziato ad avere popolarità grazie a canzoni come "Paper Crown", "The Water Fountain" e "End of the Summer". All'attivo ha un album in studio intitolato "Narrated For You" pubblicato nel 2018. Tra gli artisti che più hanno influenzato Alec ci sono senza dubbio Eminem e Paul Simon.

Tornando ai BTS, il gruppo ha annunciato una lunga pausa per la prima volta dal debutto. Dopo 6 anni di incessante lavoro, i ragazzi meritano davvero una vacanza! QUI puoi leggere il comunicato ufficiale diffuso l'11 agosto dalla loro agenzia, la Big Hit Entertainment.

