BTS e Khalid: featuring in vista!

ATTENZIONE

Sembrerebbe proprio che dopo le collaborazioni con Ed Sheeran e Halsey contenute nell'album "Map Of The Soul: Persona", BTS abbiano in serbo un nuovo featuring.

L'artista con il quale la boy band coreana più famosa al mondo si sta preparando a collaborare sarebbe Khalid!

A farlo intendere sono stati gli stessi BTS, in particolare RM, durante un'intervista rilasciata alla radio di Los Angeles KIIS-FM. Alla domanda con quali artisti lavoreranno in futuro i Bangtan Boys, RM ha risposto:

"Devo menzionare Khalid, nostro caro amico. Sta veramente succedendo. Quindi tenetevi pronti per la nostra collaborazione con lui". Prontissimi!

Khalid è andato a trovare i BTS nel backstage dei concerti che hanno tenuto a Los Angeles a inizio maggio. Il cantante di "Young Dumb & Broke" ha anche assistito allo show, divertendosi come non mai.

A proposito di star della musica super fan dei BTS, Ariana Grande dopo che Jungkook è andato a vederla in concerto a Los Angeles lo ha ringraziato pubblicamente e ha usato come sfondo del telefono una foto di loro due. Adorabile!

ph: getty images