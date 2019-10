I BTS trasmetteranno live uno dei loro prossimi concerti a Seoul in alcuni cinema selezionati

Ecco tutto quello che c'è da sapere

I BTS stanno per tornare al cinema con un nuovo film concerto. Questa volta sarà diverso dai precedenti, perché si tratterà di una diretta. Il prossimo 27 ottobre alcuni cinema selezionati trasmetteranno live uno dei tre concerti che la band terrà allo Stadio Olimpico di Seoul.

Il nome del progetto è Love Yourself: Speak Yourself The Final, qui sotto puoi vedere il trailer.

Lo streaming dello show avverrà solo in alcune sale dei principali stati asiatici - come Singapore, Thailandia e Giappone - e degli Stati Uniti. Al momento non ci sono alcune notizie ufficiali riguardo l'Europa e di conseguenza l'Italia. QUI trovi i cinema dove sarà trasmesso Love Yourself: Speak Yourself The Final.

Lo scorso 11 ottobre i BTS hanno fatto la storia diventando la prima band internazionale che ha tenuto un concerto come headliner in Arabia Saudita. Durante lo show hanno anche parlato in arabo, clicca qui per sentirli!

ph: getty images