BTS: cosa significa il titolo del nuovo album “Map of the Soul: Persona” secondo le teorie dei fan

Facciamo il punto

Sono giorni molto, molto intensi per i fan dei BTS. Dopo l'annuncio dell'uscita del nuovo album "Map of the Soul: Persona" - disponibile dal 12 aprile - le teorie sul significato nascosto del titolo e del contenuto del progetto si sono moltiplicate ora dopo ora.

Tra le più probabili secondo la BTS Army è quella che "Map of the Soul: Persona" faccia riferimento al pensiero elaborato a inizio Novecento da Carl Gustav Jung, antropologo e psicologo svizzero, nonché una delle principali figure intellettuali del pensiero psicologico e psicoanalitico.

Secondo la teoria di Jung - espressa nel saggio Map of the Soul - la personalità di ciascuno di noi è formata da delle figure interiori ben distinte, come l'Io, la Persona, l'Ombra e l'Anima/Animus. Riprendendo nello specifico il titolo scelto dai BTS per il disco, la Persona è l'aspetto che ogni individuo mostra di sé in pubblico, come appare rispettando le convenzioni imposte dalla società.

Questo è lo schema della "mappa dell'anima" di Jung. Dato che le versioni sono 4, e l'album di intitola #MapOfTheSoulPersona, le versioni potrebbero essere le seguenti:

1) ego

2) self

3) shadow

4) anima/animus pic.twitter.com/xpGWy0pMpd — arya (@arya_stranger) 12 marzo 2019

Vuoi studiare filosofia ma senza aprire i libri scolastici? Non c'è problema, stanna questo gruppo frizzicarello di cantanti coreani! Risultati fin da subito!

(Attenzione: leggere attentamente il foglio illustrativo: il gruppo può causale esaurimenti nervosi)#MapOfTheSoulPersona pic.twitter.com/cZcmFJB6YB — 𝙛 𝙧 𝙖 𝙣 𝙘 𝙮 🌨 (@seesawing_) 11 marzo 2019

esatto, c'è anche chi ipotizza che questo possa portare a parlare di androginia, personalmente penso che possa avere senso.#MapOfTheSoulPersona pic.twitter.com/TtQgmKISxr — ti amo. (@headfulloflove_) 12 marzo 2019

Già dal titolo dell’album si capisce che grande lavoro c’è sotto.

I Bangtan e la Bighit sono dei geni, guardate su cosa si basa il nuovo comeback

#MapOfTheSoulPersona pic.twitter.com/f0YfRV4oQ4 — Lae,, Wembley💫 (@blvckagustd) 11 marzo 2019

Stando a questa teoria che sta alla base della psicologia analitica, non sarebbe da escludere il fatto che la nuova era dei BTS possa essere formata da 4 capitoli come le figure interiori del pensiero di Jung. Oppure dell'album potrebbero esserne rilasciate 4 versioni.

Non sappiamo a te, ma a noi incomincia a girare la testa con tutte queste ipotesi!

Quello che è certo è che da maggio i BTS saranno in tour negli stadi di mezzo mondo, Europa compresa.

Londra e Parigi sono le uniche città del vecchio continente a ospitare i concerti del BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF.

Le prime date dell'1 e 7 giugno sono andate sold out in soli 90 minuti, per questo ne sono state aggiunte altre due il 2 giugno a Wembley e l'8 giugno allo Stade de France.

ph: getty images