I BTS hanno omaggiato i Beatles durante l’esibizione di “Boy With Luv” al Late Show

Sono settimane ricche di impegni per i BTS! I re del k-pop si trovano negli Stati Uniti per alcuni concerti del loro nuova tournée negli stadi Love Yourself: Speak Yourself, dove stanno approfittando della loro permanenza anche per fare una lunga serie di ospitate promozionali nelle più importanti trasmissioni televisive del continente.

Una delle più recenti è stata al Late Show di Stephen Colbert, dove hanno omaggiato la band che più ha fatto la storia della musica: i Beatles!

I BTS hanno ricreato l'iconica performance dei Beatles del 1964 all’Ed Sullivan Show: si sono vestiti esattamente come i Fab For (elegantissimi) e hanno cantato il loro nuovo singolo "Boy With Love" nell'Ed Sullivan Theater, per l'occasione arredato esattamente come 55 anni fa, con lo stesso Stephen Colbert nei panni di Sullivan.

Qui sotto trovi le due versioni a confronto:

Oltre alla performance, i BTS hanno anche rilasciato un'intervista a Colbert, durante la quale hanno parlato del paragone con i Beatles, spesso fatto per le orde di fan in delirio a ogni loro apparizione. I Bangtan Boys hanno anche cantato un pezzettino di "Hey Jude", la canzone dei Beatles che preferiscono.

ph: getty images