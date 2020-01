I BTS ad Ariana Grande: “Per favore collabora con noi, Ari!”

"They want it, they got it" semi cit.

Ariana Grande qui c'è un importante messaggio per te da parte dei BTS! I re del k-pop erano tra gli ospiti dei Grammy Awards 2020, che si sono svolti domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Sul red carpet hanno rilasciato un'intervista a Billboard durante la quale hanno detto chiaramente di voler realizzare un featuring con la star di "7 Rings". I Bangtan Boys sono stati molti diretti e non hanno usato giri di parole. "Da sempre vogliamo collaborare con lei, è l'unica al momento ed è la migliore - ha detto il frontman RM - Per favore collabora con noi, Ari!". Ariana hai sentito?

BTS AND ARIANA WATCHED EACHOTHER REHEARSE AND NAMJOON SAID HE WANTS TO COLLAB WITH HER OH MY GOD #GRAMMYs pic.twitter.com/AQsErH6PK0 — mia⁷ (@triviagiaw) January 27, 2020

Ariana Grande e i BTS sono legati da affetto e stima reciproci, come ha dimostrato la foto condivisa dalla pop star su Instagram nella quale li si vede posare insieme durante le prove dei Grammy.

Visualizza questo post su Instagram look who i bumped into at rehearsal :) Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande) in data: 22 Gen 2020 alle ore 7:59 PST

Recentemente i Bangtan Boys hanno svelato le date del Map Of The Soul Tour a sostegno del loro nuovo album in uscita il 21 febbraio. Sono in programma concerti in Nord America, Asia ed Europa. Al momento, purtroppo, non è stato annunciato nessuno show in Italia, ma solo a Londra, Berlino e Barcellona. Noi, come tutta la BTS Army, speriamo ci siano nuove aggiunte!

ph: getty images