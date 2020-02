Disponibile dal 25 febbraio

Insieme a James Corden, i BTS hanno realizzato una nuova puntata del Carpool Karaoke e, a giudicare dalla locandina condivisa sull'account Instagram del Late Late Show, sarà memorabile!

Visualizza questo post su Instagram #BTSCarpoolFEB25 Un post condiviso da The Late Late Show (@latelateshow) in data: 17 Feb 2020 alle ore 7:02 PST

L'episodio sarà disponibile dal 25 febbraio: che il countdown abbia inizio!

Per chi ancora non lo sapesse, il Carpool Karaoke è uno degli sketch più divertenti del programma di James Corden. Ecco in cosa consiste: il conduttore, in auto, finge di farsi accompagnare in ufficio dalle star più famose ospiti del suo show. In questi anni hanno partecipato artisti del calibro di Adele, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Harry Styles e molti altri.

I Bangtan Boys sono impegnati nella promozione del nuovo album "Map of the soul: 7", in uscita il 21 febbraio. Pochi giorni fa hanno svelato la tracklist del progetto che comprende anche un featuring inedito con Sia. Clicca qui per conoscere tutti i titoli delle canzoni!

ph: getty images