I BTS si esibiranno a Times Square a New York in occasione del Capodanno

In lineup anche Post Malone

I BTS concluderanno questo 2019 per loro memorabile nel migliore dei modi: con una performance live! Il 31 dicembre, in occasione del Capodanno, i re del k-pop si esibiranno al Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, evento molto famoso negli Stati Uniti che va in scena ogni anno nell'iconica Times Square a New York.

Making 2020 right by ringing in the new year with @BTS_twt! Join us LIVE from Times Square on New Year's Eve at 8/7c on ABC. #RockinEve pic.twitter.com/j2bDuYqbTf — New Year’s Rockin’ Eve (@NYRE) December 17, 2019

Lo show sarà presentato da Ryan Seacrest e la lineup includerà anche nomi del calribro di Post Malone, Sam Hunt e Alanis Morissette.

Il 2019 è stato l'anno che ha consacrato definitivamente i BTS come star mondiali, facendo guadagnare loro un posto d'onore nell'Olimpo dei grandi nomi del music biz. Hanno anche intrapreso un tour che li ha portati a esibirsi negli Stati Uniti, in Asia, in Australia ed Europa, dove hanno tenuto concerti a Parigi e Londra.

Senza contare i record (oltre ai cuori) che hanno infranto: sono stati gli utenti che hanno raggiunto più velocemente il milione di follower su Tik Tok e il video ufficiale di "Boy With Luv" è il più visto della storia di YouTube nelle 24 ore dall'uscita con ben 74,6 MILIONI di views.

Anche il 2020 si prospetta ricco di soddisfazioni per i Bangtan Boys: è in programma un nuovo album! Clicca qui per saperne di più.

ph: getty images