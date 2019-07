BTS, guarda il nuovo trailer del film concerto “Bring the Soul: The Movie”

Eccolo qui

Dopo aver pubblicato il trailer ufficiale a inizio luglio, i BTS hanno ne hanno rilasciato un secondo, più breve, chiamato tear version. Puoi gustarteli entrambi qui di seguito.

"Bring the Soul: The Movie" è atteso nei cinema il 7 agosto e conterrà performance dal vivo, interviste, immagine del dietro le quinte e conversazioni mai rivelate prima tra i membri della band durante gli ultimi giorni della leg europea del Love Yourself Tour.

Citando quanto scritto sulla locandina del film la trama sarà questa:

"Su un tetto a Parigi, i BTS raccontano le loro storie, dalle esperienze vissute in nuove città alle esibizioni di fronte a migliaia di ARMY provenienti da tutto il mondo. Uno sguardo al mondo dei BTS lontano dal palco, con intime discussioni di gruppo e splendidi spezzoni dal tour."

ph: getty images