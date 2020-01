I BTS si sono esibiti per la prima volta con “Black Swan” ed è andata benissimo

Non poteva essere altrimenti

Martedì 28 gennaio i BTS sono tornati ospiti del Late Late Show di James Corden. Oltre a giocare nascondino insieme al presentatore e ad Ashton Kutcher, i Bangtan Boys hanno presentato per la prima volta live il loro nuovo singolo "Black Swan". Mettiti comodo e dai un'occhiata qui sotto!

Tra uno sguardo sognante e l'altro, la BTS Army si è accorta che la coreografia di "Black Swan" ricorda in certi aspetti quella di "Fake Love", proprio come accade nei videoclip che accompagnano i due brani.

Sicuramente tutto il mondo lo avrà notato ma la coreografia è molto simile a quella di Fake Love #DoYourThangBTS #BlackSwanLive pic.twitter.com/H3sC3lc1oh — 태태 :)⁷ (@btstete95_) January 29, 2020

In questi giorni i BTS hanno anche partecipato ai Grammy Awards 2020, che si sono svolti domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles. Sul red carpet hanno lanciato un importante appello ad Ariana Grande: clicca qui per scoprire di cosa si tratta!

"Black Swan" è un anticipo del nuovo album dei principi del k-pop intitolato "Map of the soul: 7", in arrivo il 21 febbraio. Dal disco prende il nome il tour mondiale della band che toccherà Nord America, Asia ed Europa. Al momento, purtroppo, non è stato annunciato nessun concerto in Italia, ma solo a Londra, Berlino e Barcellona. Noi, come tutta la BTS Army, speriamo ci siano nuove aggiunte!

ph: getty images