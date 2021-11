Brunori Sas: segnati le date del tour nei palazzetti in partenza a marzo

<3

Tra i tour nei palasport in partenza la prossima primavera c'è anche quello di Brunori Sas, in programma a marzo e aprile 2022. La tournée porterà il cantautore a esibirsi nelle principali città italiane, dove ha già registrato sold out a Milano, Roma e Firenze.

Di seguito puoi dare un'occhiata al calendario concerti aggiornato:

Mercoledì 9 marzo 2022 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 11 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 15 marzo 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 18 marzo 2022 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Mercoledì 23 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 26 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum - SOLD OUT

Martedì 29 marzo 2022 || Bari @ PalaFlorio

Giovedì 31 marzo 2022 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 5 aprile 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport - SOLD OUT

Giovedì 7 aprile 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum - SOLD OUT

In questi giorni Brunori Sas ha annunciato l'uscita di una speciale riedizione in vinile dell’ultimo lavoro discografico: in onore della nascita della figlia Fiammetta, infatti, il 10 dicembre prossimo sarà disponibile il disco rivisitato in versione "ninna nanna" e si intitolerà "Baby Cip!".

