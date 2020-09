Britney Spears ha citato “Kill Em With Kindness” di Selena Gomez in un post su Instagram per lanciare un messaggio importantissimo

Go Britney Spears Go!

In queste ore Britney Spears ha pubblicato un post su Instagram nel quale si mostra senza filtri, così com'è, per lanciare un messaggio molto importante. Per farlo al meglio ha deciso di citare nel copy una famosa canzone di Selena Gomez uscita nel 2016: "Kill Em With Kindness".

"Per la prima volta nella mia vita sono uscita senza chili e chili di trucco - scrive Britney - Queste clip mostrano più da vicino il mio viso, il che è molto spaventoso per me... così da vicino potete vedere anche le mie lentiggini! Crescere a Hollywood può essere difficile! Tutto riguarda l'aspetto esteriore... e la stampa può essere molto cattiva... "perché sembra così vecchia", "perché sembra così giovane", "perché è troppo grassa", "Perché è troppo magra". Come dice Selena Gomez: il mondo può essere un posto brutto, uccidili con gentilezza."

"Kill Em With Kindness" è una delle canzoni più intime di Selena Gomez: il brano è stato composto dalla stessa cantante insieme a Antonina Armato, Tim James, Benjamin Levin e Dave Audé. Anche il videoclip è molto personale, eccolo!

Tornando a Britney Spears, da qualche settimana sta iniziando a scoprirsi al mondo senza trucco poco a poco. Un passo non facile per lei, ma che la mostra in tutta la sua naturale bellezza e noi - come tutti i suoi fan - la amiamo sempre di più!

ph: getty images