Britney Spears che balla “Filthy” di Justin Timberlake e lo definisce un genio ti svolterà la giornata

Britney Spears ha pubblicato su Instagram un video che ha destato l'attenzione dei fan, e non solo. Nel post si vedere la pop star ballare sulle note di "Filthy", canzone pubblicata dall'ex Justin Timberlake nel 2018.

Dopo aver precisato che si tratta di un ballo scherzoso e non professionale realizzato per i suoi follower di Snapchat e TikTok, in caption Britney ha fatto un riferimento alla passata relazione con Justin:

"So che il nostro 20 anni fa è stato uno dei più grandi breakup al mondo, ma quest'uomo è un genio! Questa è una canzone grandiosa JT!"

La risposta di Timberlake non è tardata ad arrivare: il cantante ha commentato il post con un'emoji che ride e delle mani alzate.

ADORIAMO.

Justin Timberlake responds to Britney Spears’ Instagram post calling him a “genius.” pic.twitter.com/H6EIHRZjiZ — Pop Crave (@PopCraveMusic) April 16, 2020

Britney e Justin si sono conosciuti da bambini al Mickey Mouse Club e successivamente sono stati insieme dal 1998 al 2002. La fine della loro unione è stata un duro colpo per i fan. A proposito di questo Justin ha scritto la canzone "Cry Me A River", accompagnata da un video nel quale appare una sosia di Britney. Puoi rivederlo qui sotto.

Successivamente, nel 2004, Britney ha pubblicato il singolo "Everytime", interpretato da molti come una risposta a Justin.

Poche settimane fa Justin Timberlake ha ricordato uno dei look più iconici (il famoso completo in jeans) indossato insieme a Britney Spears agli American Music Awards 2001. Clicca qui per leggere le sue parole!

ph: getty images